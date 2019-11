„Vorsicht bei zugeschneiten Kaminen“

Zahlreiche Südtiroler Täler sind in den vergangenen Tagen von den starken Schneefällen überrascht worden.





Jetzt, nachdem sich die Lage etwas beruhigt hat, sollten Hausbesitzer ihre Kamine kontrollieren, schreibt der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister lvh.Vor allem niedrige Kamine könnten vom Schnee verdeckt bleiben und so verstopfen.„Durch die großen Schneemengen kann es passieren, dass im Kamin die Abgase nicht richtig abziehen können und sich in den Wohnräumen Rauch und Gase bilden“, erklärt der Obmann der Kaminkehrer im lvh Christian Resch.Noch gefährlicher als der sichtbare Rauch seien allerdings unsichtbare und geruchlose Gase wie Kohlenmonoxid.Können die giftigen Gase nicht mehr richtig abziehen, bleiben sie in den Räumen hängen und werden eingeatmet. „Die Gefahr wird oft unterschätzt“, bedauert Resch, „besonders bei Gas-Abgaskondukten, die in der Regel nur 40 bis 50 Zentimeter hoch sind.“Er fordert die Betreiber daher auf, darauf zu achten, ob die Kamine zugeschneit sind. Selbst aufs Dach steigen sollte niemand.

liz