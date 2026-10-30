Solche Cyberangriffe sind in Südtirol zwar selten, die Verbraucherzentrale mahnt jedoch zur Vorsicht und erklärt, was zu tun ist, wenn Schadsoftware auf dem Handy gelandet ist.<BR \/><BR \/>Es ist eine App, die auf den ersten Blick harmlos erscheint, sich aber als echtes Sicherheitsrisiko entpuppen kann: Ein PDF-Reader sorgt derzeit in mehreren europäischen Ländern für Aufsehen. Die Anwendung tarnt sich als gewöhnlicher Dokumentenleser, lädt jedoch im Hintergrund einen Banking-Trojaner aufs Smartphone. Ist das Gerät erst einmal infiziert, versucht die Schadsoftware, das Online-Banking ihres Opfers zu kapern.<BR \/><BR \/>Dazu fordert die als PDF-Reader getarnte App Zugriff auf die sogenannten „Bedienungshilfen“. Werden diese Berechtigungen erteilt, kann die Schadsoftware sich weitere Rechte selbst erteilen, etwa das Lesen von SMS oder um Fenster über anderen Apps einzublenden. Öffnet das Opfer seine Banking-App, kann so eine gefälschte Anmeldeseite erscheinen. Wer dort seine Zugangsdaten eingibt, übermittelt sie möglicherweise direkt an die Betrüger.<h3>\r\nVorsicht bei Berechtigungen geboten<\/h3>Rund 10.000-mal wurde die App bereits heruntergeladen. In Südtirol seien bislang keine Fälle bekannt, erklärt Gunde Bauhofer von der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS). Umso wichtiger sei es, bei der Installation neuer Apps aufmerksam zu sein. „Wichtig ist, zu prüfen, welche Berechtigungen eine App verlangt“, rät die Verbraucherschützerin. Verlangt etwa ein Taschenrechner Zugriff auf das Mikrofon, sollte man stutzig werden. Auch Standortdaten würden häufig abgefragt, obwohl sie für die eigentliche Funktion einer App nicht unbedingt erforderlich seien. Zudem empfiehlt Bauhofer, Apps möglichst nur aus offiziellen App-Stores herunterzuladen und darauf zu achten, wer sie entwickelt hat.<BR \/><BR \/>Wer die verdächtige App bereits installiert hat, sollte sich im Zweifelsfall an einen Fachmann wenden. Unter Umständen kann es zudem helfen, das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Besteht der Verdacht, dass Bankdaten gestohlen wurden, sollte man umgehend die Bank kontaktieren und die Zugangsdaten von einem sicheren Gerät aus ändern.<h3>\r\nWas ein Trojaner ist und welche Schäden er verursachen kann<\/h3>Ein Trojaner ist eine Schadsoftware, die sich als scheinbar harmloses Programm tarnt. Nach der Installation kann sie unbemerkt schädliche Funktionen ausführen, sensible Daten ausspähen oder Kriminellen Zugriff auf vertrauliche Informationen ermöglichen. Während Schadprogramme früher häufig über externe Datenträger wie USB-Sticks oder DVDs verbreitet wurden, erfolgt die Infektion heute meist direkt über das Internet. Cyberkriminelle nutzen dafür unterschiedliche Wege: etwa Anhänge in scheinbar vertrauenswürdigen E-Mails, versteckte Schadsoftware in kostenlosen Downloads oder manipulierte Office-Dokumente. <BR \/><BR \/>In manchen Fällen kann bereits der Besuch einer Webseite mit einem präparierten Werbebanner ausreichen. Betroffen sein können neben Computern und Laptops auch Tablets, Smartphones und vernetzte Geräte wie Smart-TVs oder Smart-Home-Produkte. Dass Schadsoftware für digitale Geräte zunehmend zum Problem wird, zeigen auch die Zahlen: Laut dem italienischen IT-Sicherheitsdienst CERT-AGID stieg die Zahl der registrierten Schadsoftware-Kampagnen gegen Android-Geräte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um rund 55 Prozent. Insgesamt erfasste die Behörde im vergangenen Jahr 3.620 Kampagnen mit Schadsoftware und Phishingversuchen. Dabei missbrauchen Cyberkriminelle unter anderem bekannte Dienste wie PagoPA, um Nutzer zu täuschen und an sensible Daten zu gelangen.