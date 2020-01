Vorsicht beim Eislaufen auf Seen und Weihern

Ob am Völser Weiher, dem Wolfsgrubner See, dem Pragser Wildsee, Montiggler See und, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet, seit kurzem auch wieder am Kalterer See: Für viele gibt es nichts Schöneres, als mitten in der Natur und in der frischen Luft übers Eis zu gleiten.



Dank der stabilen Hochdrucklage liegt in den Tälern die kältere Luft, deshalb ist spät aber doch auch ein Teil des Kalterer Sees gefroren. Ein paar Wagemutige haben es schon versucht ⛸️ #AufeigeneGefahr pic.twitter.com/vAneVdSaOB — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 15, 2020

r>Die Berufsfeuerwehr Bozen ruft zu großer Achtsamkeit beim Betreten der Eisflächen auf. Durch die herrschenden Temperaturen und aktuellen Bedingungen sind vor allem die nur teilweise zugefrorenen Eisflächen in allen Lagen sehr brüchig. Deshalb nur Eisflächen betreten, die als absolut sicher gelten, wobei man erst ab einer Dicke von 10 Zentimetern Eisdicke von einem sicheren, tragfähigem Eis in der Regel sprechen kann! Jeden Winter brechen aber sowohl Kinder als auch Erwachsene ein.Wie Felix Reggiani von der Berufsfeuerwehr gegenüber STOL erklärt, könne sich eine Person dann in der Regel nur etwa 3 Minuten über Wasser halten.Achten Sie auf Verbotsschilder und beachten Sie die Warnungen in den Medien.An öffentlichen Gewässern begeben sie sich auf eigen Gefahr auf die Eisflächen!Lassen Sie Kinder eine Eisfläche nicht unbeaufsichtigt betretenTauwetter kann die Tragfähigkeit des Eises schnell beeinträchtigen!Schätzen Sie vor Betreten der Eisfläche die Tragfähigkeit ab. Die Stärke der Eisdecke sollte ausreichend dick sein.Besondere Vorsicht ist geboten an Brückenpfeilern, Schilf und ähnlichen Objekten, die das Eis durchbrechen.Gehen Sie nie auf Eisflächen von fließenden Gewässern.Wasserflecken und Verfärbungen können Hinweise auf brüchige Stellen sein.Verwenden Sie sogenannte „Eisretter“ als SelbstschutzEin Selbstrettungsversuch aus einem winterlichen Gewässer muss innerhalb kürzester Zeit schnell und entschlossen erfolgen.Aufgrund der Kälte sind die Kräfte und die Handlungsfähigkeit sehrschnell beeinträchtigt.Schon beim Einbrechen sollte man Ruhe bewahren und Arme und Beineausbreiten, um ein Untertauchen zu verhindern.Man soll sich nicht von Kleidungsstücken entledigen (Kleidung isoliert den Körper gegen die Kälte).Ist die Einbruchsstelle klein genug, sollte man versuchen, dasKörpergewicht vorsichtig und größtmöglich auf die Eisfläche zuschieben und zu verteilen.Wenn es möglich ist, soll man sich mit den Füßen am gegenüberliegendenRand des Eises abstoßen und sich kriechend auf die Eisfläche schieben.Einen Befreiungsversuch soll man immer in Richtung Ufer vornehmen.Wenn das Eis sehr brüchig ist, soll man mit den Fäusten oder den Ellebogen das Eis stückweise zerbrechen und sich dann einen Weg zum rettenden Ufer bahnen. Oder man arbeitet sich bis zu einer Stelle vor, wo das Eis wieder tragfähiger ist.Die Fortbewegung sollte immer kriechend zum Ufer erfolgen.Ein mitgeführter Eispickel oder Schraubendreher können bei der Selbstrettung unterstützend eingesetzt werden.Alarmieren Sie sofort die Feuerwehr/Wasserrettung und den Rettungsdienst über dieNähern Sie sich dem Eingebrochenen liegend, mit einer möglichst großen Auflagefläche. Am besten mit einer Leiter oder einem Brett. Oft stehen an bestimmten Gewässern Rettungsgeräte zur Verfügung (Rettungsring mit Seil)Reichen Sie eingebrochenen Personen Rettungsgeräte oder andere Gegenstände (z.B. Kleidungsstücke, Stangen, Ast, Abschleppseil usw.).Mittels „Eisretter“ kann man sich selber schneller aus dem Wasser ziehen.Sogenannte „Eisretter“ sollte jeder als Selbstschutz mit auf das Eis nehmen um sich bei einen Einbruch selbst schnell wieder aus dem Wasser zu ziehen.

