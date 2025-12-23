In der digitalen Welt reicht inzwischen schon ein einziges Bild, um in eine raffiniert konstruierte Falle zu geraten. Genau das ist bei SVG-Dateien der Fall – einem Grafikformat, das in modernen Benutzeroberflächen immer häufiger eingesetzt wird, in den vergangenen Monaten jedoch zum bevorzugten Werkzeug von Cyberkriminellen geworden ist. Ihr Ziel: Passwörter, Bankdaten und Zugänge zu Unternehmenssystemen.<BR \/><BR \/>Bei aktuellen Betrugswellen werden diese Dateien genutzt, um ausgeklügelte Angriffe zu tarnen. Sie können das Opfer bereits beim bloßen Anzeigen der Datei auf Phishing-Seiten umleiten – ganz ohne Klick oder Download.<h3>\r\nSo funktioniert der Angriff mit versteckten SVG-Bildern in Nachrichten<\/h3>Eine SVG-Datei ist kein Bild wie jedes andere. Anders als JPG oder PNG besteht sie nicht aus statischen Pixeln, sondern aus Vektoranweisungen, die in der Programmiersprache XML geschrieben sind. Das macht sie flexibel, leicht und an jede Bildschirmgröße anpassbar. Genau diese Struktur ermöglicht es Hackern jedoch, schädlichen Code, externe Links oder versteckte Skripte einzubauen.<BR \/><BR \/>Es reicht, wenn der Nutzer den Anhang öffnet, um den Angriff auszulösen: kein Download, keine Installation – nur ein trügerisches Gefühl von Sicherheit.<BR \/><BR \/>Analysen mehrerer Cybersicherheitsfirmen zeigen, dass Angriffe mit SVG-Dateien deutlich zunehmen. Häufig beginnen sie mit harmlos wirkenden E-Mails oder Nachrichten, deren Anhänge Namen wie „invoice.svg“ oder „documento_ufficiale.svg“ tragen. Der Nutzer hält sie für legitim, öffnet die Datei im Browser – und wird sofort auf eine gefälschte Seite weitergeleitet, oft eine nahezu identische Kopie einer Bank- oder Unternehmenswebsite.<BR \/><BR \/>Manche Dateien enthalten sogar unsichtbare Formulare, die sich über die Grafik legen und den Nutzer täuschen, um Zugangsdaten abzufragen. Alles geschieht innerhalb weniger Sekunden.<BR \/><BR \/>Der Browser behandelt die Datei wie ein gewöhnliches Bild und verzichtet auf tiefgehende Sicherheitsprüfungen. Klassische Antivirenprogramme analysieren den im Bild versteckten XML-Code in vielen Fällen nicht. Genau deshalb haben Cyberkriminelle dieses Format entdeckt, um Sicherheitsfilter zu umgehen.<h3>\r\nWarum Hacker das SVG-Format für Angriffe per E-Mail und Chat nutzen<\/h3>Es gibt mindestens drei Gründe, warum SVG-Dateien zur perfekten Waffe für neue Phishing-Kampagnen geworden sind. Erstens handelt es sich um ein völlig legitimes Format, das täglich auf Millionen von Websites für Logos, Buttons und responsive Grafiken verwendet wird. Kaum jemand rechnet damit, dass sich darin aktiver Code verbergen kann.<BR \/><BR \/>Zweitens lassen sich SVG-Dateien direkt im Browser öffnen, ohne Sicherheitswarnungen oder Pop-ups auszulösen.<BR \/><BR \/>Drittens – und besonders kritisch – behandeln viele Plattformen, darunter E-Mail-Clients, mobile Betriebssysteme und Messenger-Dienste, SVGs schlicht als Bilder. So können potenziell gefährliche Dateien problemlos im Posteingang, auf WhatsApp oder sogar per SMS landen, ohne blockiert zu werden.<BR \/><BR \/>In jüngst entdeckten Kampagnen nutzten Hacker diese Schwachstellen, um versteckte Links zu verbreiten, mit denen sie Unternehmens-Logins, E-Mail-Zugangsdaten oder Bankcodes abgreifen. In manchen Fällen werden Nutzer sogar dazu verleitet, einen Einmal-Code (OTP) einzugeben, weil sie glauben, sich bei einem geschützten System anzumelden. Ausgangspunkt ist stets ein scheinbar harmloses SVG-Bild, das per Nachricht oder E-Mail verschickt wurde.<BR \/><BR \/>Experten raten daher zu äußerster Vorsicht – insbesondere bei SVG-Dateien, die unerwartet oder ohne erkennbaren Zusammenhang eintreffen, etwa als angebliche Rechnung oder als vermeintliches Firmendokument. Wirkt der Dateiname verdächtig, ist die Datei ungewöhnlich groß oder stammt sie von einem unbekannten Absender, sollte sie keinesfalls direkt im Browser geöffnet werden.<BR \/><BR \/>In Unternehmen haben einige Verantwortliche bereits reagiert und SVG-Anhänge auf Systemebene blockiert, um das Risiko zu minimieren.<BR \/><BR \/>In einer immer komplexeren digitalen Landschaft, in der Grafik und Code ineinander übergehen und Angriffe innerhalb von Sekunden stattfinden, kann das Verständnis dieser neuen Bedrohung den entscheidenden Unterschied machen – zwischen Sicherheit und dem Risiko, zum Opfer zu werden.