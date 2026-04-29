In einer Aussendung stellt das Europäische Verbraucherzentrum klar: „All dies entspricht nicht der Wahrheit.“ Das EVZ kontaktiere Verbraucher niemals von sich aus für derartige Überprüfungen und fordere weder Finanz- oder Bankdaten noch persönliche Dokumente an. Die Beratungsleistungen des Europäischen Verbraucherzentrums sind kostenlos, Zahlungen werden nicht verlangt.<BR \/><BR \/>Das EVZ ruft deshalb zur Vorsicht auf und empfiehlt, im Falle des Erhalts einer verdächtigen Nachricht folgende Weisungen zu befolgen: <BR \/><BR \/>- <b>Identität überprüfen<\/b>: Empfänger sollten sich direkt an das EVZ wenden, um die Echtheit der Mail überprüfen zu lassen.<BR \/><BR \/>- <b>Persönliche Daten schützen<\/b>: Persönliche Daten dürfen nicht weitergegeben werden. Betrüger versuchen häufig, mit irreführenden Methoden an sensible Informationen wie Bankdaten oder Kopien von Ausweisdokumenten zu gelangen.<BR \/><BR \/>- <b>Niemals Zahlungen leisten<\/b>: Unter keinen Umständen sollte Geld für angebliche Dienste des EVZ überwiesen werden. <BR \/><BR \/>- <b>Betrugsversuch melden<\/b>: Empfängern von verdächtigen Mails wird geraten, Anzeige bei den zuständigen Behörden zu erstatten. Zudem sollte das Europäische Verbraucherzentrum Italien davon in Kenntnis gesetzt werden (Telefon: 0471 980939; E-Mail: info@euroconsumatori.org).