Wie die Meteorologen vorausgesagt haben, hat in den vergangenen Stunden in einigen Orten starker Regen eingesetzt. Daher: Vorsicht beim Autofahren. <BR \/><BR \/>Laut <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it.\/trafficinfos\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verkehrsinfos.it<\/a> ist aktuell vor allem auf der SS38 MeBo zwischen Algund und Gargazon mit hoher Aquaplaning- Gefahr zu rechnen. Seien Sie also vorsichtig.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol erfahren Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>