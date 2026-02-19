Steckengebliebene Fahrzeuge, rutschige Fahrbahnen und schneebedeckte Straßen: Der anhaltende Schneefall sorgt am heutigen Donnerstag für erhebliche Verkehrsbehinderungen.<BR \/><BR \/>Betroffen ist unter anderem die <b>A22 Brennerautobahn<\/b>: Im Abschnitt zwischen Pontigl und der Staatsgrenze kommt es derzeit aufgrund von Überlastung zu Verzögerungen von rund 30 Minuten, wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ berichtet.<BR \/><BR \/>Weitere Einschränkungen wurden auf der <b>A22 Brennerautobahn<\/b> zwischen Mezzocorona und Rovereto Nord gemeldet. Dort sind die Fahrbahnen schneebedeckt, weshalb nur mit entsprechender Winterausrüstung gefahren werden kann.<BR \/><BR \/>Auch auf der <b>SS38 Vinschgauer Staatsstraße<\/b> kommt es zu Problemen: Bei Kortsch sind mehrere Lkw hängen geblieben. In der Folge bildeten sich Staus in beiden Fahrtrichtungen.<BR \/><BR \/>Auf der <b>SS42 Mendelpassstraße<\/b> hat sich beim Restaurant „Pillhof“ in Eppan auf der schneebedeckten Straße ein Unfall ereignet. Es staut laut „Verkehrsinfo.it“ in beiden Richtungen.<BR \/><BR \/>Auf der <b>SS38 MeBo<\/b> sind die Fahrbahnen von Bozen Süd bis Marling durchgehend schneebedeckt. Die Behörden rufen zu vorsichtiger Fahrweise auf.<BR \/><BR \/>Auf der <b>SS238 Gampenpassstraße<\/b> sind oberhalb von Lana mehrere Lkw hängen geblieben. Der Verkehr staut sich in beiden Richtungen. Autofahrer sollten die Strecke nur mit entsprechender Winterausrüstung befahren.<BR \/><BR \/><BR \/>Fahrzeuglenker sind zu besonderer Vorsicht aufgerufen und sollten nur mit entsprechender Winterausrüstung unterwegs sein.