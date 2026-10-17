<b>Von Johanns Vötter<\/b><BR \/><BR \/>Kratom, was? Diese Frage stellten sich dieser Tage wohl einige aufmerksame Medienkonsumenten. Der Fall eines 22-Jährigen in Innsbruck, der infolge hohen Kratom-Konsums einen Herzstillstand erlitten hatte, sorgte international für Schlagzeilen – hierzulande vor al<?TrVer>\r\nlem in italienischen Medien. <BR \/><BR \/>Nicht zuletzt, weil das als Tee konsumierte grüne Pulver bzw. dessen Inhaltsstoff Mitragynin <I>(siehe Info unten)<\/I> vom Gesundheitsministerium per Dekret vom 1. August 2016 (DPR 309\/1990) mit anderen Betäubungsmitteln gleichgestellt ist. Dazu zählen Stoffe mit hohem Missbrauchspotenzial und ohne anerkannten therapeutischen Nutzen – etwa Opioide, Kokain, Cannabis-Wirkstoffe, klassische Halluzinogene und neue psychoaktive Stoffe.<BR \/><BR \/>Will heißen: Produktion, Handel und Einfuhr von Kratom sind hierzulande strafbar, auch der Besitz zum Eigengebrauch wird geahndet. Es droht eine saftige Geldbuße von bis zu 516 Euro, ebenso wie et<?TrVer>\r\nwa der Entzug von Führerschein oder Reisepass. Insofern ist Kratom in ganz Italien grundsätzlich nicht erhältlich – sehr wohl aber jenseits des Brenners. In Österreich und Deutschland sind Konsum und Verkauf möglich, aber nicht als „Lebensmittel“. Vielmehr ist von „ethnobotanischer Ware“ und „nicht für den Verzehr“ die Rede. Ob aber als Pulver, Räuchermittel oder gar in Dragees angeboten – Kratom gibt es online wie mitunter sogar in Automaten.<h3>\r\nRätselhafte Vergiftung eines kerngesunden, jungen Mannes<\/h3>Umso mehr sorgt der Fall in der Innsbrucker Studierenden-Szene für Aufsehen. Schließlich ist es „der erste dokumentierte Fall eines Herzstillstands in Österreich im Zusammenhang mit einer isolierten Kratom-Vergiftung“, wie die „Wiener klinische Wochenschrift“ mit Verweis auf die Ärzte der Innsbrucker Uni-Klinik berichtet. Darin heißt es: „Ein 22-jähriger Mann <I>(Anm. d. Red.: ohne Angabe zur Herkunft)<\/I> brach plötzlich in seiner Wohnung zusammen. Sein Mitbewohner fand ihn bewusstlos, krampfend und ohne Puls vor und leitete sofort die Basismaßnahmen der Reanimation ein.“ Diese war zwar erfolgreich, doch erst nach notärztlicher Intubation, maschineller Herzmassage und späterem Einsetzen eines Herzschrittmachers überlebte der Patient. Er konnte die Uni-Klinik zwei Wochen später ohne neurologische Folgeschäden verlassen. <BR \/><BR \/>Die Ursache des Vorfalls gab Rätsel auf, denn der 22-Jährige hatte keine Grunderkrankung, und übermäßiger Medikamenten-, Drogen- oder Alkoholkonsum waren auch ausgeschlossen. Erst der Patient selbst – der von Kratom-Tee-Konsum berichtete – führte die Ärzte auf eine Spur der Vergiftung: 500 Mikrogramm des Kratom-Hauptinhaltsstoffes Mitragynin pro Liter Blutplasma wurden festgestellt.<h3>\r\n„Naturprodukt“ in einer EU-rechtlichen Grauzone<\/h3>Für Silke Raffeiner, Ernährungsexpertin der Südtiroler Verbraucherzentrale, zeigt dieser Fall: Die Konsumenten wissen kaum, worauf sie sich bei Kratom einlassen. Bei ihrer Recherche auf „Zett“-Anfrage hin stieß die Expertin auf eine verquere Mischung aus vermeintlicher Natürlichkeit, rechtlichen Grauzonen und fehlenden Sicherheitsstandards. „Kratom-Produkte werden meist als pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel vertrieben, hauptsächlich online“, beobachtet sie. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373913_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Genau darin sieht sie das größte Problem. Denn Kratom wird zwar als harmloses Naturprodukt vermarktet, tatsächlich bewege man sich aber „teilweise in einem unge-regel- ten Bereich“. Daher gebe es „keine kontrollierten Dosierungen und keine ausreichenden Informationen über Nebenwirkungen“. <BR \/><BR \/>Hinzu komme, dass der rechtliche Status in vielen Ländern – nicht wie in Italien – unklar sei: „Während darüber diskutiert wird, ob Kratom als Betäubungsmittel, Arzneimittel oder neues Lebensmittel einzustufen ist, wird es meist verbotenerweise als „Nahrungsergänzungsmittel„ beworben.“ Sollte Kratom künftig als „Novel Food“ (Anm. d. Red.: neuartige Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 in der EU nicht in nennenswertem Umfang verzehrt wurden) eingestuft werden, müsste zuerst die Sicherheit wissenschaftlich überprüft werden – ähnlich wie es einst bei Chiasamen oder Speiseinsekten der Fall war.<BR \/><BR \/>Verbrauchern jedenfalls rät Raffeiner zu erhöhter Skepsis: „Vertrauen Sie nur unabhängigen, wissenschaftlichen Quellen. Hersteller und Vertreiber dieser Produkte haben nicht unbedingt Interesse daran, über mögliche gefährliche Nebenwirkungen aufzuklären. Behörden, Mediziner und Verbraucherschutze warnen ausdrücklich vor der Anwendung von Kratom.“<h3>\r\nWarum boomt das Geschäft mit dem grünen „Wunderpulver“?<\/h3>Hier sieht Raffeiner als Hauptursachen den modernen Wunsch nach einfachen Lösungen für komplexe Probleme: „Hersteller und Händler versprechen eine schnelle Optimierung von Gesundheit, Leistungsfähigkeit oder Wohlbefinden.“ <BR \/><BR \/>Auch Influencer und Empfehlungsmarketing spielten hier eine immer größere Rolle. „Die Menschen glauben das gerne“, sagt sie mit Verweis auf die Trends zu Selbstoptimierung und Longevity. Oder, um dabei aufs Kratom zurückzukommen: „Hier geht es also nicht um den Geschmack, sondern die versprochene Wirkung. In niedrigen Dosen soll diese ‚anregend‘ sein – und das schon nach wenigen Minuten. In höheren Mengen hingegen soll ein ‚beruhigender und psychoaktiver Ef<?TrVer>\r\nfekt‘ eintreten, teilweise wurden sogar ‚traumähnliche Zustände‘ beschrieben.“ <BR \/><BR \/>Gleichzeitig reiche der Katalog möglicher Nebenwirkungen „bis hin zu Herzrhythmusstörungen und Atemnot, insbesondere wenn Kratom in Kombination mit Koffein, Alkohol, anderen Arzneimitteln oder Drogen eingenommen wird“, warnt Raffeiner. Zudem dürfe „das Potenzial einer Abhängigkeit“ nicht unterschätzt werden.<BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nInfo: Das ist Kratom-Tee<\/h3>Kratom gilt als natürliche Alternative zu Schmerzmitteln, Beruhigungsmitteln oder aufputschenden Getränken. Die Blätter des Kratom-Baums aus Südostasien werden meist als Pulver verkauft und häufig als Tee zubereitet. Niedrig dosiert sollen die Inhaltsstoffe eher anregend wirken, höher dosiert werden opiatähnliche Effekte beschrieben.<BR \/><BR \/>Insofern wird das Produkt online weltweit und in der EU als „natürliches Nahrungsergänzungsmittel“ beworben und verkauft, die Lieferung nach Italien ist aber verboten. Das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte warnte schon 2025 grundsätzlich vor dem Konsum: „Die Sicherheit und die Wirksamkeit von Kratom sind bisher nicht ausreichend geprüft. Kratom wird im Internet als pflanzliches Mittel gegen Schmerzen, Entzündungen, Husten, Angst, Depressionen und weitere Krankheiten beworben.“<BR \/><BR \/> Aber, so befand weiters die deutsche Verbraucherzentrale: „Kratom-Pulver kann abhängig machen und gefährliche Nebenwirkungen haben.“ Aktuelle Daten des US-amerikanischen „National Poison Data System“ untermauern dies: Die Zahl Kratom-bedingter Vergiftungsfälle hat sich zwischen 2015 und 2025 verzwölffacht und erreichte 2025 mit 3434 Fällen einen Höchststand – davon waren 233 Fälle tödlich.