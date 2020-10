Vorsichtsmaßnahmen bei Gottesdiensten haben unverändert Gültigkeit

Seit dem 18. Mai sind alle Gottesdienste in den Kirchen und Kapellen unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. Seit Mitte Juni sind auch wieder Prozessionen unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen möglich. Um allen Missverständnissen vorzubeugen, teilen Bischof Ivo Muser und Generalvikar Eugen Runggaldier mit, dass alle Maßnahmen auch nach dem jüngsten Dekret der Regierung in Rom unverändert Gültigkeit haben.Generalvikar Runggaldier hält fest, dass die Maßnahmen für die Eucharistiefeier und für die Feier der anderen Sakramente, die Begräbnisfeier und andere Sakramentalien, die öffentliche Feier der Tagzeitenliturgie, die Wort-Gottes-Feier, Andachten und für alle anderen Formen des gemeinsamen gottesdienstlichen Feierns gelten.Bischof Muser richtet eine Bitte an alle Gläubigen: „In dieser schwierigen Zeit schöpfen gläubige Menschen Kraft aus dem Wort Gottes, aus dem persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet und aus der Feier der Eucharistie und der übrigen Sakramente. In der Haltung des Vertrauens ist der Kirche auch der Schutz der Gesundheit der Menschen ein wichtiges Anliegen. Ich bitte alle, die Vorbeugemaßnahmen zu beachten. Als kirchliche Glaubensgemeinschaft wollen wir vor allem aus Solidarität zu den älteren und kränklichen Menschen unseren Beitrag leisten, damit die Ausbreitung des Virus eingedämmt wird. Wir sind allen Kranken und allen, die ihnen menschlich, medizinisch und geistlich zur Seite stehen, aufrichtig im Gebet und in der Hoffnung verbunden. Helfen wir uns gegenseitig, Ängste und Unsicherheiten zu überwinden.“

