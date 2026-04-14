Vor dem Strafsenat (Vorsitz Richter Stefan Tappeiner) sollen zehn Zeugen angehört werden, einer davon für die Verteidigung. Diese hatte bei der Vorverhandlung einen eher ungewöhnlichen Antrag gestellt – nämlich, dass die mutmaßlich Geschädigte einer psychiatrischen Begutachtung unterzogen werden sollte. Doch die Richterin lehnte den Antrag ab. Es ist möglich, dass er im Hauptverfahren erneut aufs Tapet gebracht wird. <BR \/><BR \/>Den Ermittlungen zufolge hätten sich der 34-Jährige und die Jugendliche im Sommer 2023 bei einer Zugfahrt kennengelernt. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, die 16-Jährige anschließend in seine Wohnung eingeladen zu haben. Dort habe er ihr eine Droge – möglicherweise Kokain – verabreicht. Dies, um sie gefügig zu machen, glaubt Rechtsanwalt Marco Dall'Aglio, mit dem sich die junge Frau als Nebenklägerin eingelassen hat. Sie fordert 50.000 Euro Schadenersatz.<BR \/><BR \/>Laut Anklagesatz habe der Beschuldigte die 16-Jährige dann ins Schlafzimmer gedrängt und ihr – obwohl sie versucht habe, sich zu wehren – sexuelle Gewalt angetan. Als sie in der Folge fluchtartig seine Wohnung verließ, habe er ihr noch eine Dosis Marihuana mitgegeben. Die Jugendliche habe sich der Droge noch am Heimweg entledigt. Noch am selben Tag soll die 16-Jährige zwei Freundinnen ihr Herz ausgeschüttet haben. <BR \/><BR \/>Tags darauf habe sie sich einer Erwachsenen anvertraut, die sie zuerst zur gynäkologischen Untersuchung ins Spital und dann zu den Carabinieri begleitet hatte, um Anzeige zu erstatten. Am 15. Juni beginnt der Strafsenat mit der Zeugeneinvernahme. Der Beschuldigte, der unbescholten ist, ist auf freiem Fuß. Er hat sich bisher nicht zu den schweren Vorwürfen geäußert.