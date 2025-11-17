<BR \/>Die beiden Stadtviertelräte der Lega, gegen die die Vorwürfe erhoben wurden, sind Maurizio Puglisi Ghizzi und Massimo Trigolo. Sie sollen zu den 27 nationalen Unterzeichnern des „Komitees Remigrazione e Riconquista“ gehören. <BR \/><BR \/>„Es handelt sich um ein Komitee, das aus den radikalsten und gewalttätigsten Teilen der europäischen extremen Rechten hervorgegangen ist und Positionen sowie Rhetoriken vertritt, die neofaschistischen und ultranationalistischen Bewegungen zuzuordnen sind“, schreiben die Grünen in einer Aussendung. Die beiden Vertreter – laut den Grünen ehemalige Exponenten von CasaPound –, sollen das Projekt ausdrücklich und formell unterzeichnet haben und es weiterhin unterstützen.“<h3>\r\nAppell an Bürgermeister und Gemeinderat<\/h3>Nun fordern die Grünen Bürgermeister Claudio Corrarati und den gesamten Gemeinderat zum Handeln auf. „Bozen darf nicht von Personen vertreten werden, die Ideologien legitimieren, die Hass und Diskriminierung fördern“, heißt es in der Aussendung. Die Stadt verdiene solide, transparente Institutionen, die den demokratischen Grundsätzen verpflichtet sind und keine Mandatsträger, die extremistische politische Plattformen unterstützen.