Vorwurf gegen Christoph Engl und 2 Oberalp-Mitarbeiter zu den Akten gelegt

Ermittlungen gegen Oberalp-Mitarbeiter eingestellt

Die Ermittlung gegen die Geschäftsführung der Oberalp AG, die die versuchte Beeinflussung einer öffentlichen Ausschreibung des Südtiroler Sanitätsbetriebes zum Inhalt hatte, führte auch ins Leere: Alle Vorhaltungen dazu wurden durch das Dekret zu den Akten gelegt.2 Vorwürfe gegen Engl – medizinisches Material ungerechtfertigt ohne Zertifizierung an den Sanitätsbetrieb und an den italienischen Zivilschutz geliefert zu haben – sind jedoch bis auf weiteres noch aufrecht. Auch die Namen vom Generaldirektor des Sanitätsbetriebes , Florian Zerzer, sowie von Patrick Franzoni, stellvertretender Leiter der Covid-19-Taskforce, stehen noch im Ermittlungsregister.Vollinhaltlich angenommen hat der U-Richter hingegen den Archivierungsantrag zu dem Ermittlungen gegen Manuel Stecher, kaufmännischer Leiter und Stefan Rainer, Vertriebschef der Firma Oberalp. Die Verdachtsmomente gegen die Oberalp-Mitarbeiter erwiesen sich als unhaltbar, damit ist für sie die Sache abgeschlossen – was die Oberalp Gruppe in einer Aussendung mit Genugtuung zur Kenntnis nimmt.Man werte „diese Archivierungs-Reihe als weitere Bestätigung dafür, dass das Unternehmen in guter Absicht und als Vermittler in einer Notlage gehandelt hat und keinerlei betrügerische Absichten verfolgte“. Wie berichtet, waren die Ermittlungen gegen Firmeneigentümer Heiner Oberrauch bereits im Mai eingestellt worden.