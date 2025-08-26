Wie die Carabinieri von Cavalese ermitteln konnten, soll es am Sonntag gegen drei Uhr nachts zwischen dem 24-Jährigen und dem 29-Jährigen, die in einem Gastbetrieb im Ortsteil Campostrin der Fassaner Gemeinde Mazzin arbeiten, aus nichtigen Gründen zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein. <BR \/><BR \/>Die Männer hatten den Abend gemeinsam mit anderen Personen verbracht. Ob Alkohol im Spiel war, ist vorerst nicht bekannt. <BR \/><BR \/>Der tatverdächtige Sizilianer bleibt im Trienter Gefängnis in U-Haft. Das hat der Untersuchungsrichter heute bei der Haftprüfung bestätigt. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>