Vorwurf: „Pharmakonzerne reden uns krank, um noch mehr Geld zu machen“ Vorwurf: „Pharmakonzerne reden uns krank, um noch mehr Geld zu machen“

Mehr Profit durch einen perfiden Plan? In den Sozialen Medien sorgt derzeit ein Artikel aus dem „Deutschen Ärzteblatt“ für Aufsehen. Darin wird behauptet, dass die Pharmaindustrie neue Märkte erschließt, indem sie „alle Gesunden in Kranke umwandelt“, um sie dann ein Leben lang mit ihren Präparaten zu versorgen. s+ checkt, was an diesem schweren Vorwurf dran ist.