Vorwurf: Sexuelle Gewalt in Auto und Hotelzimmer

Ihnen zufolge seien die sexuellen Handlungen mit der Touristin (30), die sie angezeigt hat, einvernehmlich gewesen. Die Ermittler gehen hingegen von Zwang aus: Den Männern wird auch Freiheitsberaubung vorgehalten. Wie berichtet, hatten die Carabinieri von St. Ulrich am Freitag einen Kosovaren (28) und vor 2 Tagen dann seine beiden Landsleute ins Gefängnis gebracht. Der 28-Jährige verweigerte die Aussage, auch die beiden anderen Verdächtigen dürften beim anstehenden Garantieverhör schweigen. Gegenüber ihrem Verteidiger Enrico Lofoco sollen sie aber beteuert haben, dass sie die Frau zu nichts gezwungen hätten. Auch sei sie nicht betrunken gewesen.Den Ermittlern sollen aber schwerwiegende Indizien vorliegen – allen voran die Aussage der Urlauberin, die als vollwertiges Beweismittel gilt. Weiters das Ergebnis der Untersuchung, der sich die Frau am Morgen danach im Spital unterzogen hat. Und nicht zuletzt die Überwachungsvideos des Hotels, in dem der 28-Jährige arbeitete.Diese sollen zeigen, wie einer der Männer mit der Touristin den Beherbergungsbetrieb betritt. Bereits im Vorfeld soll es zu sexuellen Handlungen an der Frau gekommen sein, und zwar durch einen der Männer im Auto. Im Hotelzimmer soll ihr dann ein anderer Mann sexuelle Gewalt angetan haben, und das dritte Mal sei es dann wieder im Auto passiert, als einer der Männer die Frau wieder zu ihrem Hotel zurückbrachte. Den Erhebungen zufolge sei die Frau den Männern einige Stunden ausgeliefert gewesen.Anhand der Videoaufnahmen suchen die Ermittler jetzt nach Hinweisen, auf welche Weise die Urlauberin dazu gebracht werden konnte, mit den Männern ins Hotel zu gehen.