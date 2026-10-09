Der Verdachtsfall geht auf das Jahr 2022 zurück. Eine damals 23-Jährige nahm insgesamt zwölf Fahrstunden bei einer Südtiroler Fahrschule. Wie sie in der Folge zu Protokoll gab, habe der Fahrlehrer im Auto einmal seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt. Ein zweites Mal – als sie nach der praktischen Prüfung in die Fahrschule zurückgekehrt sei, um sich den Führerschein aushändigen zu lassen – habe der Fahrlehrer versucht, sie zu umarmen, zu küssen und ihr Gesäß zu begrapschen. <BR \/><BR \/>Das brachte für die junge Frau das Fass zum Überlaufen – sie erstattete unverzüglich Anzeige. Die Bozner Staatsanwaltschaft erhob gegen den Fahrlehrer Anklage wegen sexueller Gewalt (Art. 609bis StGB). <BR \/><BR \/>Im Hauptverfahren vor dem Strafsenat (Vorsitz Richter Stefan Tappeiner) bestritt der Fahrlehrer alle Vorwürfe. Er habe sich in seiner langen beruflichen Laufbahn niemals ungebührlich verhalten. Eine Kollegin des Mannes gab ihm vor Gericht Schützenhilfe. Sie betonte, dass ein Fahrlehrer während des praktischen Unterrichts oft korrigierend eingreifen müsse, wobei es zu kurzen Berührungen kommen könne.<BR \/><BR \/>Noch während das Verfahren im Gange war, meldeten sich aus eigenem Antrieb zwei Personen bei Rechtsanwältin Christine Mayr, die die 23-Jährige als Nebenklägerin vertrat. Was diese Personen bereit waren, auszusagen, wird man aber nie erfahren, denn noch bevor sie als Zeugen benannt werden konnten, leistete der Fahrlehrer seiner Ex-Schülerin Schadenersatz und übernahm ihre Verfahrenskosten. <BR \/><BR \/>In der Folge zog sich die Frau aus dem Prozess zurück. Dies und die Tatsache, dass der Anklagesatz abgeändert wurde, ebnete für den Fahrlehrer den Weg zu einem gerichtlichen Vergleich über acht Monate Haft, die in eine Geldstrafe in Höhe von rund 4800 Euro umgewandelt wurden. Der Vergleich ist vorerst nicht rechtskräftig.