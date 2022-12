Vulkan Fuego in Guatemala wieder ausgebrochen

Der 3.763 Meter hohe Volcán de Fuego (Feuervulkan) liegt rund 35 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt. Er zählt zu den aktivsten und gefährlichsten Vulkanen Zentralamerikas: Bei einem verheerenden Ausbruch im Juni 2018 waren hunderte Menschen ums Leben gekommen - 215 Leichen wurden gefunden, etwa ebenso viele Menschen gelten bis heute als vermisst.2 weitere Vulkane sind derzeit in dem zentralamerikanischen Land aktiv: Der rund 100 Kilometer westlich von Guatemala-Stadt gelegene Santiaguito sowie der Pacaya 20 Kilometer südlich der Hauptstadt.Auch der Vulkan Lascar in Chile verzeichnete am Samstag zunehmende Aktivität. Laut dem Geologischen Dienst löste der etwa 1.100 Kilometer nördlich von Santiago in den Anden gelegene Vulkan am Mittag leichte Erdstöße aus und spuckte eine 6.000 Meter hohe Gas- und Aschewolke aus.Die Behörden hoben die Alarmstufe auf „Gelb“ an und errichteten einen Sperrbezirk von 5 Kilometern um den Krater. Zudem gaben sie für den Flugverkehr eine Warnung vor der Aschewolke aus. Zuletzt war der rund 70 Kilometer von einem beliebten Touristenzentrum entfernte Lascar 1993 ausgebrochen. Weiter südlich galten zudem weiterhin gelbe Warnstufen für weiterhin für die Vulkangruppe Nevados de Chillán sowie für den Vulkan Villarrica.