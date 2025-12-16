Gegen 23.30 Uhr erhielten die beiden einen Anruf von Freunden, die für die Hochzeit angereist waren und in der Wohnung des Paares im Stadtteil Borgo Sacco übernachten sollten. Beim Betreten der Wohnung stellten diese sofort fest, dass eingebrochen worden war und verständigten die Ordnungskräfte und das frisch verheiratete Paar.<h3>\r\nIn der Wohnung bot sich ein Bild der Verwüstung<\/h3>In der Wohnung bot sich ein Bild der Verwüstung: „In den drei Schlafzimmern herrschte überall Unordnung, die Schubladen waren ausgeleert“, schildert der frischgebackene Ehemann. Gestohlen wurden vor allem Familienschmuckstücke: „Es waren keine besonders wertvollen Stücke, sondern klassische Erinnerungsstücke, die man in Schubladen aufbewahrt“, fährt er fort. Zudem verschwand eine Designer-Sonnenbrille der Braut. <h3>\r\nZurück bleibt ein bitterer Beigeschmack – an einem lang ersehnten Tag<\/h3>Die Täter verschafften sich offenbar über ein aufgebrochenes Fenster Zutritt, das vollständig beschädigt worden war und offen stand. Anschließend verließen sie die Wohnung über eine Terrassentür. Ersten Einschätzungen zufolge beläuft sich der Schaden, inklusive des kaputten Fensters und des gestohlenen Schmucks, auf rund 3.000 bis 5.000 Euro.<BR \/><BR \/>Ein Alarm- oder Videosystem war in der Wohnung nicht installiert. Nach dem Vorfall denkt das Paar nun über entsprechende Sicherheitsmaßnahmen nach. Die Carabinieri weisen darauf hin, dass es in der Weihnachtszeit vermehrt zu Einbrüchen komme.<BR \/><BR \/>Für das Paar bleibt ein bitterer Nachgeschmack an einem eigentlich lang ersehnten Tag. „Wir hatten einen wunderschönen Tag hinter uns und es war wirklich ein Schlag ins Herz, den wir an unserem Hochzeitstag niemals hätten erleben wollen“, so der frisch verheiratete Bräutigam.