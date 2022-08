Während sie schliefen: Geld und Schmuck aus Camper gestohlen

Es waren 2 Männer und eine Frau, die seit Mitte Mai entlang der Brennerautobahn in der Nacht an den Raststätten geparkte Wohnmobile aufgebrochen haben, während die Besitzer schliefen, um Geld, Schmuck und Wertgegenstände zu erbeuten.Die Verkehrspolizei konnten die Straftäter nun identifizieren und festnehmen. Sie sitzen derzeit im Gefängnis in Untersuchungshaft.