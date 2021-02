Waffen, Drogen und dicke Geldbündel: Sinicher Rapper mit bedenklichem Video

Wie bereits im Herbst 2019 – auch damals wurde ein Sinicher Rappervideo veröffentlicht – sind es Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in Sinich in einer Garage, ausstaffiert mit Halbmond-Fahne, qualmenden Reifen und starken Sprüchen ein Video gedreht haben. Dabei wechseln eine angebliche Waffe, angebliche Drogenpäckchen und Geldscheine die Besitzer.Für den Jugenddienst Meran ist dieses Video auch nicht sonderlich hilfreich. Oliver Schrott, Leiter des Jugenddienstes, warnt davor, großes Aufheben darum zu machen. „Das ist noch mehr Ansporn, weil es wie Werbung empfunden wird. Die Streetworker kennen die jungen Leute“, sagt Schrott. Man bleibe dahinter. „Morgen (heute, Anm. d. Red.) wird das Video in der Teamsitzung besprochen“, sagt Schrott.Anders die Sichtweise von Landtagsmandatar Alessandro Urzì von der italienischen Rechtspartei „L’ Alto Adige nel cuore“. „Die Bewohner der Häuser, in denen dieses Video gedreht wurde, sind beunruhigt. Es ist eine Waffe zu sehen. Keine Ahnung, ob es eine Spielzeugwaffe ist oder nicht. All dies vermittelt den Eindruck von Illegalität“, sagt Urzì. Landesregierung und Sicherheitsbehörden müssten aktiv werden und schnell Vorkehrungen treffen.„Die Jugendlichen verherrlichen Themen wie Kriminalität, Drogenhandel, Waffenkauf, Gangster, und zeigen ein Leben auf, indem schnelles Geld leicht zu verdienen ist. Die Lega sagt Nein zu diesem Scheinbild. Solche Werte sollen unseren Kindern nicht übermittelt werden“, schreibt Landtagsmandatarin Rita Mattei.„Das Wohnbauinstitut möchte die Mieter und das eigene Vermögen sichern und schützen. Das Thema Sicherheit hat höchste Priorität und deshalb hat der Verwaltungsrat des Instituts vor kurzem beschlossen, einen Sicherheitsdienst in Sinich zu aktivieren“, teilt Institutspräsidentin Francesca Tosolini mit. Auch sollen Überwachungskameras installiert werden. Tosolini will sich mit den Verantwortlichen für das Stadtviertel Sinich treffen, um die Situation zu besprechen. Sie ersucht zudem die Ordnungskräfte, Ermittlungen zum Video aufzunehmen und Verantwortliche zu identifizieren.

lu