Die verstärkten Kontrollen der Staatspolizei am Wochenende fanden in Zusammenarbeit mit den Carabinieri, der Finanzpolizei sowie der Stadtpolizei und dem Militär statt.<BR \/><BR \/>Am Samstagabend wurde bei der Loretobrücke ein 46-jähriger Nigerianer kontrolliert, der laut Aussendung der Quästur versucht habe, ein Messer zu verstecken. Bei einer anschließenden Personendurchsuchung stießen die Beamten neben einem Springmesser auch auf zwei Tablets und ein Handy, deren Herkunft der Mann nicht erklären konnte. Er wurde wegen Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen sowie wegen Hehlerei angezeigt. <h3>\r\nUnruhestifter in der Bozner Industriezone<\/h3>In der Nacht auf Sonntag griff eine Streife in der Industriezone einen 32-jährigen marokkanischen Asylbewerber auf, der offenbar in einem Lokal Unruhe stiftete und dieses nicht verlassen wollte. Anschließend attackierte er auch die Beamten. Er wurde wegen Widerstand gegen eine Amtsperson angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Sonntag schließlich meldete ein Passant in der Trientstraße einen Mann, der offenbar auffällig an einem Auto hantierte. Die Polizei rückte aus und machte einen 25-jährigen Marokkaner mit rund einem Gramm Haschisch und einem Springmesser dingfest – er wurde wegen Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen und wegen Drogenbesitz gemeldet.