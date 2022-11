Waffenfund in Meran: Verdachtsmomente auf terroristische Zwecke

Karl Peter Schnittler - Foto: © oe

Obligatorische Suspendierung: Rückwirkend mit 14. November

Im Sinne von Art. 270bis wird die „Anregung, Gründung, Organisation oder Leitung von Vereinigungen“ geahndet, die „durch die Begehung von Gewalttaten terroristische Zwecke oder die Beseitigung der demokratischen Ordnung anstreben“. Laut Art. 270sexies wird u.a. in jenen Verhaltensweisen ein terroristischer Zweck gesehen, die „einem Land oder einer internationalen Organisation großen Schaden zufügen“ und die „ausgeführt werden, um die Bevölkerung einzuschüchtern“.Ob die Staatsanwaltschaft Schnittler auch diese anfänglichen Verdachtsmomente vorhält, wird sich beim Haftprüfungstermin zeigen. Wie berichtet, hatten die Ermittler auf Schnittlers Grundstück in Obermais in 2 Gebäuden insgesamt 80 Gegenstände sichergestellt, darunter mehrere Schusswaffen und Waffenteile sowie Stichwaffen und Munition. Mitgenommen wurden auch Telefone und ein Laptop. In der Folge wurde Schnittler um 21 Uhr verhaftet. Da er sich daraufhin unwohl fühlte, musste er ins Spital gebracht werden, bevor er ins Bozner Gefängnis überstellt wurde. Gestern hat Schnittler die Rechtsanwaltskanzlei Kiem & Ganner & Dilitz & Partner mit seiner Verteidigung beauftragt.Was seinen Arbeitsplatz betrifft, so erwartet Karl Peter Schnittler nun aufgrund seiner Verhaftung eine obligatorische Suspendierung – diese wird rückwirkend mit 14. November vorgenommen. Schnittler ist Lehrer für Deutsch und Geschichte, aber für ein Jahr abkommandiert in die Bildungsdirektion in Bozen. Dort hat er seit 1. September als Lektor und Korrektor Texte bearbeitet, die von der Bildungsdirektion nach außen gehen und die auf die Homepage der Bildungsdirektion gestellt werden, erklärt Bildungsdirektor Gustav Tschenett. In Schnittlers Büro sind nun die Ermittler am Werk – sein Computer wird untersucht. Das Einzelbüro wurde versiegelt. Auffällig geworden ist Schnittler bei der Arbeit bisher nicht, sagt Tschenett.Wie der Direktor der Landesabteilung für Personal, Albrecht Matzneller, auf Anfrage mitteilt, warte er auf eine offizielle Mitteilung der Verhaftung (von Seiten der Staatsanwaltschaft oder der Gerichtsbehörde bzw. der Carabinieri). „Dann werden wir um die gesamten Akten anfragen, die zur Verhaftung geführt haben“, erklärt Matzneller.„Aufgrund der uns übermittelten Unterlagen nehmen wir dann eine Bewertung vor, ob wir ein Disziplinarverfahren schon jetzt einleiten und aussetzen, bis es zu einem Urteil kommt. Das könnten wir aber auch dann machen, wenn ein Hauptverfahren beantragt wird. Es hängt davon ab, was Schnittler genau vorgeworfen wird und was Sache ist“, so Matzneller.