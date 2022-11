Waffenfund in Obermais: Karl Peter Schnittler verhaftet

Karl Peter Schnittler auf einem Bild aus dem Jahr 1998. - Foto: © oe

Die ganze Angelegenheit soll gestern mit einem Routineeinsatz der Polizei wegen eines Streits zwischen Nachbarn begonnen haben. STOL hat berichtet. Anschließend wurden im Garten der Villa Durchsuchungen mit Metalldetektoren durchgeführt – am Abend mit Hilfe der Feuerwehr, die den Hof ausleuchtete.Karl Peter Schnittler, der schon immer Waffen gesammelt hat, wurde beschuldigt, Peter Paul Rainer ein Gewehr geschenkt zu haben, mit dem später 1997 Landesrat Christian Waldner ermordet wurde. Schnittler gab zu, ein solches Gewehr an Rainer verkauft zu haben, behauptete aber, der Verkauf sei in Österreich erfolgt, wo der Verkauf von Waffen nicht in allen Fällen strafbar sei.In Schnittlers Villa wohnt derzeit der „König der Ausbrecher“ Max Leitner, der jedoch nicht in die Ermittlungen einbezogen ist, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet.