Wahlbeteiligung in Südtirol bei 66 Prozent – Die Gemeinden im Überblick

Die Wahlbeteiligung bis 23 Uhr pro Gemeinde Abtei: 64,35 Prozent Ahrntal: 56,10 Prozent Aldein: 60,17 Prozent Algund: 61,66 Prozent Altrei: 60,34 Prozent Andrian: 65,13 Prozent Auer: 68,34 Prozent Barbian: 59,79 Prozent Bozen: 66,65 Prozent Branzoll: 72,45 Prozent Brenner: 60,52 Prozent Brixen: 64,16 Prozent Bruneck: 61,56 Prozent Burgstall: 63,69 Prozent Corvara: 64,89 Prozent Deutschnofen: 63,66 Prozent Dorf Tirol: 57.09 Prozent Enneberg: 58,35 Prozent Eppan: 66,63 Prozent Feldthurns: 64,60 Prozent Franzensfeste: 64,86 Prozent Freienfeld: 58,28 Prozent Gais: 58,02 Prozent Gargazon: 67,93 Prozent Glurns: 54,14 Prozent Graun im Vinschgau: 54,71 Prozent Gsies: 58,53 Prozent Hafling: 65,86 Prozent Innichen: 61,98 Prozent Jenesien: 64,69 Prozent Kaltern: 65,02 Prozent Karneid: 63,84 Prozent Kastelbell-Tschars: 55,41 Prozent Kastelruth: 60,62 Prozent Kiens: 62,73 Prozent Klausen: 69,82 Prozent Kuens: 63,23 Prozent Kurtatsch: 67,22 Prozent Kurtinig: 79,96 Prozent Laas: 52,15 Prozent Lajen: 63,60 Prozent Lana: 48,79 Prozent (Stand 19 Uhr) Latsch: 51,65 Prozent Laurein: 64,39 Prozent Leifers: 67, 84Prozent Lüsen: 61,08 Prozent Mals: 49,80 Prozent Margreid: 64,70 Prozent Marling: 61,94 Prozent Martell: 50,46 Prozent Meran: 59,97 Prozent Mölten: 59,07 Prozent Montan: 67,59 Prozent Moos in Passeier: 55,65 Prozent Mühlbach: 60,94 Prozent Mühlwald: 56,46Prozent Nals: 61,55 Prozent Naturns: 55,00 Prozent Natz-Schabs: 67,63 Prozent Neumarkt: 66,36 Prozent Niederdorf: 56,26 Prozent Olang: 62,71 Prozent Partschins: 57,69 Prozent Percha: 64,51 Prozent Pfalzen: 61,26 Prozent Pfatten: 67,70 Prozent Pfitsch: 60,09 Prozent Plaus: 59,85 Prozent Prad am Stilfserjoch: 49,38 Prozent Prags: 54,61 Prozent Prettau: 54,04 Prozent Proveis: 66,67 Prozent Rasen-Antholz: 62,09Prozent Ratschings: 56,30 Prozent Riffian: 60,95 Prozent Ritten: 65,96 Prozent Rodeneck: 56,37 Prozent Salurn: 69,42 Prozent Sand in Taufers: 55,64 Prozent Sarntal: 58,64 Prozent Schenna: 59,25 Prozent Schlanders: 56,85 Prozent Schluderns: 47,14 Prozent Schnals: 62,91 Prozent Sexten: 52,29 Prozent St. Christina/Gröden: 62,56 Prozent St. Leonhard in Passeier: 53,19 Prozent St. Lorenzen: 59,48 Prozent St. Martin in Passeier: 51,96 Prozent St. Martin in Thurn: 61,84 Prozent St. Pankraz: 53,78 Prozent St. Ulrich/Gröden: 63,60 Prozent Sterzing: 56,71 Prozent Stilfs: 48,53 Prozent Taufers im Münstertal: 47,15 Prozent Terenten: 58,45 Prozent Terlan: 67,76 Prozent Tiers: 63,90 Prozent Tisens: 58,16 Prozent Toblach: 60,16 Prozent Tramin: 65,23 Prozent Truden: 67,66 Prozent Tscherms: 65,56 Prozent Ulten: 53,15 Prozent Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix: 61,30 Prozent Vahrn: 67,43 Prozent Villanders: 58,55 Prozent Villnöß: 63,62 Prozent Vintl: 56,48 Prozent Völs am Schlern: 62,60 Prozent Vöran: 64,49 Prozent Waidbruck: 69,23 Prozent Welsberg-Taisten: 59,36 Prozent Welschnofen: 59,31 Prozent Wengen: 66,99 Prozent Wolkenstein/Gröden: 65,20 Prozent INSGESAMT: 51,16 Prozent

Zwischen 7 und 23 Uhr haben rund 66 Prozent der Wahlberechtigten in Südtirol am heutigen Sonntag ihre Stimme für die Neuwahl des Parlaments abgegeben.Das sind deutlich weniger als noch bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2018: Vor 4 Jahren gingen in Südtirol 73,31 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl. Auch auf gesamtstaatlicher Ebene ist die Wahlbeteiligung deutlich gesunken: Von 73,30 (im Jahr 2018) auf 63,81 Prozent.Die Gemeinde mit der höchsten Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen ist Kurtinig, am wenigsten Wähler gingen in Schluderns zur Wahl. Hier die Übersicht über die einzelnen Gemeinden.Bereits Montagfrüh sollen die wichtigsten Ergebnisse – auch in Südtirol – bekannt sein.Laut ersten Hochrechnungen zeichnet sich ein klarer Sieg des Mitte-Rechts-Blocks bei den Parlamentswahlen ab. Mehr erfahren Sie hier.