Wahlbeteiligung liegt bei 50,3 Prozent

207.959 Südtiroler hatten am Sonntag um 23 Uhr ihre Stimme für die Gemeindewahlen abgegeben. Bis 19 Uhr waren es noch 158.688 Wähler gewesen. Am fleißigsten gewählt wurde bisher in der Gemeinde Waidbruck. Dort traten 77,2 Prozent der Wahlberechtigten bereits den Gang zu den Urnen an. Am geringsten fiel die Wahlbeteiligung bisher in der Gemeinde Taufers im Münstertal aus: 38,9 Prozent gaben dort bis Sonntagabend ihre Stimme ab.Am heutigen Montag bleiben die Wahllokale noch bis 15 Uhr geöffnet.Für das Referendum stimmten indessen südtirolweit 53,67 Prozent der Berechtigten ab. Sehr niedrig war die Beteiligung in jenen 3 Gemeinden, in denen nur für das Referendum gestimmt werden konnte: Knapp über 26 Prozent in Deutschnofen und Freienfeld, gar nur 22,5 Prozent in Sarntal. Staatsweit betrug diese Beteiligung 39,38 Prozent.

