Unterland ausgenommen, wird am 21.\/22. November in 225 Ortsgruppen gewählt – mehr als die Hälfte entscheidet online.<BR \/><BR \/>Keine andere Partei ist kapillar so verankert wie die SVP. Ihre Basis besteht aus gut 250 Ortsgruppen. Zum Vergleich: Der Bauernbund hat 156. Alle fünf Jahre werden sie erneuert. „Dass es leicht war, überall Kandidaten zu finden, die weitermachen oder sich neu einbringen, sagt keiner. Aufgeben tun wir Pusterer aber nur die Post“, so Bezirksobmann Meinhard Durnwalder. „Wir haben gute Rückmeldungen. Es haben sich viele Junge eingeschrieben. Es gibt nichts zum Jammern“, meint Luis Walcher, Obmann des Bezirks Bozen Stadt und Land. <BR \/><BR \/>In der Tat scheint das Edelweiß im Vorfeld seiner Ortsausschusswahlen am 21.\/22. November neue Blüten zu treiben. Von Anfang Oktober bis zum Stichtag 7. November (14 Tage vor der Wahl) haben 5.000 Südtiroler ihre SVP-Mitgliedschaft verlängert oder sich neu eingeschrieben. Unter den neu Dazugekommenen sind 600 junge Leute unter 25 Jahren mit einer Schnuppermitgliedschaft, für die kein Beitrag anfällt.<h3>\r\nViele Ortsgruppen halten Wahl online ab<\/h3>Gewählt wird in 225 Ortsgruppen. Ausgenommen ist der Bezirk Unterland mit seinen 20 Ortsgruppen, der die Neubestellung nach den Turbulenzen um die Wahlrechtsreform auf Frühling verschoben hat. Die Wahlreform und der Wirbel in der SVP sind auch der Grund, weshalb die Ortsausschusswahl in Kastelbell\/Tschars auf Jänner rutscht. „Ich kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen“, so Ortsobmann und Landesgeschäftsführer Martin Pircher. Im Jänner ziehe man mit der Wahlurne von Haus zu Haus. Dass laut Pircher auch in zwei Kalterer Ortsgruppen nicht am 21.\/22. November gewählt wird, hat ist in St. Nikolaus mit dem Kirchtag am 29. November zu tun, der als Wahltag genutzt wird. Die andere Ortsgruppe habe sich für Briefwahl entschieden. <BR \/><BR \/>Die meisten Ortsgruppen, nämlich 120, halten ihre Wahl online ab. „Wir haben als Partei einiges in das neue Tool und die Datensicherheit investiert“, berichtet er. In einigen Ortsgruppen gibt es eine Kombination aus Online- und Urnenwahl.<BR \/><BR \/>Die Ortsausschusswahl führt aber auch zu einer Flurbereinigung. In Mals und Ulten gibt es künftig nur mehr eine große statt mehrerer kleiner Ortsgruppen. Zum Teil war es schwierig, überall Kandidaten zu finden. „Zum Teil ist das System aber auch aufgebauscht. Eine große Ortsgruppe hat mehr Schlagkraft. Es ist sinnvoll, sie so zusammenzulegen, dass sie mit dem Gemeindegebiet übereinstimmen“, sagt die Burggräfler Bezirksobfrau Rosmarie Pamer. Der Ultner Zusammenschluss sei bereits unterm Jahr passiert.<BR \/><BR \/>Auch in Sand in Taufers war von einer Zusammenlegung der Ortsgruppen die Rede. „Doch das geschieht nun nicht“, stellt Bezirksobmann Durnwalder klar. Nicht nur, aber auch im Pustertal gibt es Ortsgruppen, in denen der Ortsausschuss weitermachen will. „Dazu ist aber zumindest eine Versammlung nötig“, stellt Pircher klar. Durnwalder ist am Wahltag in Percha. Dort hagelte es vor Jahren Rücktritte, weil die Umfahrung auf sich warten ließ. Seither haben sich die Wogen beruhigt. Dem neuen Ortsausschuss werden wieder alle SVP-Gemeindereferenten angehören. „Mit dem Ziel, bei der nächsten Gemeindewahl wieder als SVP-Liste anzutreten“, meint Durnwalder.<h3>\r\nParteizentrale in Bozen knapp besetzt<\/h3>Pircher rechnet mit rund 1.700 Funktionären, die ihr Amt für die nächsten fünf Jahre antreten. „Derzeit ist noch einiges in Bewegung“, sagt er. Jede Ortsgruppe lege selbst fest, aus wie vielen Mitgliedern ihr Ausschuss bestehen soll. „Gar manche sind mit einer niederen Zahl gestartet, weil sie Sorge hatten, genügend Bewerber zu finden. Jetzt aber wollen einige aufstocken.“<BR \/><BR \/>Mit vier Vollzeit- und drei Teilzeitkräften ist die Parteizentrale in Bozen knapp besetzt. „Die Wahl ist eine enorme Kraftanstrengung für uns wie für die Ehrenamtlichen. Mit rund 250 Ortsgruppen steht die SVP aber in etwa wie 2021 da. Und was die Nachfrage betrifft, brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken“, so Pircher.