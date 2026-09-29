Die Nachricht überbrachten Obmann Steger und der Landeshauptmann gestern Abend der SVP-Unterland. Noch stehen dort angekündigte Rücktritte im Raum, die man abwenden will. Immerhin habe man erreicht, dass das Unterland nicht zerrissen wird.<BR \/><BR \/>Am Sitz des Bauernbundes in Neumarkt reisten gestern um 17 Uhr Landeshauptmann Arno Kompatscher, SVP-Chef Dieter Steger und Senatorin Julia Unterberger an. Hatten die Unterlandler SVPler vor zwei Monaten noch weitgehend aus den Medien erfahren, dass der Senatswahlkreis Bozen\/Unterland neu eingeteilt werden soll, so sollten sie diesmal als Erste auf den letzten Stand gebracht werden. Am Freitag ist im römischen Außenministerium die Antwort aus Wien auf den von der SVP verlangten Notenwechsel zur Wahlrechtsreform eingetroffen.<BR \/><BR \/> Dieser ist auf der ganzen Linie positiv. Der neue Senatswahlkreis Bozen-Leifers garantiert den Italienern eine Vertretung im Senat, die anderen zwei Senatssitze gehen an die deutsche Minderheit (SVP). Laut Ministerin Meinl Reisinger stehe die Neuerung <i>„im Einklang mit dem Ziel, die Teilnahme der deutschen und italienischen Sprachgruppe im Verhältnis zu ihrer zahlenmäßigen Stärke zu begünstigen<\/i>“.<h3>\r\nUnterland werde nicht geteilt<\/h3> „<i>Zustimmend begrüßt<\/i>“ wird von Wien, dass künftige Änderungen an Wahlgesetzen bereits im Entwurfstadium im Vorfeld an Österreich übermittelt werden, um zu verifizieren, dass der Ist-Zustand für die deutsche Minderheit nicht verschlechtert wird. „Erstmals ist damit auch unser Vertretungsrecht in der Kammer international abgesichert. Wir müssen nicht mehr jedes Mal darum bangen, wenn Rom an einem Wahlgesetz bastelt“, so Steger. <BR \/><BR \/>Im Senat wurden die Frauenquote und der „Fallschirm“ für den Verhältnissitz Kammer zurechtgebogen. Das Unterland werde nicht geteilt. Kurzum: „Das Gesamtpaket ist gut.“ Die SVP wird beim Schlussvotum in der Kammer am 8. Oktober wohl mit Ja stimmen.<BR \/><BR \/>Womit nicht alle im Unterland einverstanden sind. Vor sechs Wochen hatte man dort die Forderung aufgestellt, die SVP müsse gegen das Gesetz stimmen, falls es nicht gelingen sollte, den alten Wahlkreis beizubehalten. „Und ich habe nicht vergessen, dass wir andernfalls mit dem Rücktritt der Bezirksleitung gedroht haben“, so Bezirksobmann Norbert Mayr. Er sei mittlerweile aber der Meinung, dass „keinem gedient wäre, wenn wir alle zurücktreten.“ Immerhin habe man erreicht, dass das Unterland nicht zerrissen wird. „Und das, nachdem die Würfel in der Kammer eigentlich schon gefallen waren“, betont der Kurtiniger Bürgermeister Manfred Mayr. <BR \/><BR \/> Bis auf Michael Epp dürfte es also kaum Rücktritte hageln. Ob es ein anderes Zeichen des Protestes gibt, entscheidet am Montag der Bezirksausschuss.