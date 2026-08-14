Gegen 8 Uhr hatten sich über die Auffahrt Patsch mehrere Kühe auf die A13 verirrt und fanden sich plötzlich zwischen Autos und Bussen wieder. Auf einem Video (siehe unten) ist zu sehen, wie die Kühe zwischen den Fahrzeugen durchliefen.<BR \/><BR \/>„Die 13 Tiere sind einem Bauern aus Patsch vermutlich am Weg zu einer Weide ausgekommen. Sie gerieten über die Baustelle bei der Auffahrt Patsch auf die Fahrbahn“, schildert Patrick Bickel, Regionalleiter der Asfinag, den Vorfall gegenüber der TT (Tiroler Tageszeitung).<h3>\r\nKühe verhielten sich ruhig<\/h3>Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Innsbruck gesperrt. Der Landwirt, Arbeiter der Baustelle, Mitarbeiter des Streckendienstes sowie eine Polizeistreife versuchten gemeinsam, die Tiere wieder „einzusammeln“. <BR \/><BR \/>„Die Kühe ließen sich anstandslos auf eine Nebenfläche bringen und wurden anschließend über die Autobahnauffahrt zurückgebracht“, so Bickel. Binnen 15 Minuten war der Einsatz beendet.<BR \/><BR \/>Der Vorfall endete glimpflich, weder Mensch noch Tier wurden verletzt. „Es war Glück, dass nichts passiert ist“, sagt Bickel angesichts des Verkehrsaufkommens auf der Brennerautobahn an einem Freitagmorgen.<h3>\r\nHier das Video<\/h3>\n\n<video-jw video-id="h9dPFgL0"><\/video-jw>\n