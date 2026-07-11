Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Staatsstraße bei der Kreuzung an der neuen Brücke.<BR \/><BR \/>Zwei Pkw krachten aus vorerst unbekannter Ursache im Kreuzungsbereich zusammen. Insgesamt waren sechs Personen in den Unfall verwickelt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334982_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Person verletzte sich leicht und wurde zur Abklärung ins Brixner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Waidbruck, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.