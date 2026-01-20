<BR \/>Der Lenker des Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts befreit werden.<BR \/><BR \/>Der Mann erlitt erhebliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264101_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle und unterstützte die Rettungsmaßnahmen. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Barbian und die Freiwillige Feuerwehr Waidbruck, das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri, die die Unfallaufnahme durchführten.<BR \/><BR \/>Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Brennerstaatsstraße vorübergehend vollständig gesperrt werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264104_image" \/><\/div>