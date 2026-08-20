Um 15.15 Uhr wollte ein Pkw in die Staatsstraße einbiegen und prallte gegen einen nach Norden fahrenden Tanklaster. Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtauglich waren. Verletzt wurde zum Glück niemand. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1349577_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Feuerwehren Waidbruck und Barbian wurden alarmiert. Sie bogen den Kotflügel des Lasters auf, sodass dieser seine Fahrt fortsetzen konnte. Das Auto wurde abgeschleppt.