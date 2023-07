Waidbruck: Lkw verliert 20 Tonnen schwere Metallblöcke

Um kurz vor 9 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr von Waidbruck zu einer technischen Hilfeleistung gerufen worden. Ein Lkw hatte im Kreisverkehr in Waidbruck 2 Metallblöcke verloren, die ein Gesamtgewicht von 20 Tonnen hatten. Die Ladefläche war gebrochen.Nach der Ankunft am Einsatzort alarmierte die Feuerwehr Waidbruck umgehend die Berufsfeuerwehr Bozen nach, die gegen 11 Uhr mit dem großen Mobilkran am Einsatzort eintraf.Die Mitarbeiter der Feuerwehren verluden anschließend die Ladung auf einen Lkw verladen. Das Nutzfahrzeug transportierte die 2 Metallblöcke mit einem Gesamtgewicht von 20 Tonnen ab.Im Einsatz standen noch der Straßendienst, die Gemeindepolizei sowie die Carabinieri.Gegen 12.37 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr von Waidbruck erneut ausrücken. Nach den Niederschlägen war auf der Grödner Straße Erde auf die Fahrbahn gerutscht. Die Wehrmänner konnten die Straße in Richtung Gröden hinter dem ersten Tunnel schnell wieder säubern.