Das Opfer der Betrugsmasche war gerade dabei, auf einer Online-Handelsplattform den Verkauf von Musikinstrumenten und -equipment voranzutreiben, als ihn die mutmaßlichen Betrüger per Telefon kontaktierten. Durch geschickte Manipulation gelang es den beiden Männern, die sogenannten Einmalpasswörter (OTPs) für den Zugang des 35-Jährigen in Erfahrung zu bringen. <BR \/><BR \/>Daraufhin hackten die Täter den Account, änderten unrechtmäßig die Einstellungen und verknüpften andere Kontodaten für den Zahlungseingang, sodass sie die Zahlung von 1300 Euro, welche ein ahnungslose Käufer überwies, abfangen konnten. <BR \/><BR \/>Nachdem der betrogene Verkäufer Anzeige erstattet hatte, nahmen die Carabinieri von Waidbruck die Ermittlungen auf. Mithilfe akribischer Analysen und umfassender Nachforschungen gelang es schlussendlich, die beiden Täter ausfindig zu machen. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt. <BR \/><BR \/>Die Ordnungskräfte richten in diesem Zusammenhang einmal mehr einen eingehenden Appell an die Bevölkerung, OTP-Codes, Bank-PINs und Passwörter unter keinen Umständen weiterzugeben. Keine Behörde, keine Bank, kein Polizeibeamter und keine Verkaufsplattform würde die Daten jemals telefonisch abfragen. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und den Vorfall unter der einheitlichen Notrufnummer 112 melden.