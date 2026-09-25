Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich zwischen Brennerstaatsstraße SS12 und der Grödner Straße SS242.<BR \/><BR \/>Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten ein Linienbus und ein Motorrad , das mit zwei Personen besetzt war, miteinander. Dabei wurde eine Person leicht, die andere mittelschwer verletzt, wie die Freiwillige Feuerwehr Waidbruck in einer Aussendung schreibt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364661_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Verletzten wurden vor Ort erstversorgt und anschließend ins Brixner Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen Freiwilligen Feuerwehren Waidbruck und Barbian, das Weiße Kreuz sowie der Notarzt und die Carabinieri, die zum Unfallhergang ermitteln.