Kurz vor 10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Waidbruck zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Barbian zu einem Verkehrsunfall auf die Brennerstaatsstraße gerufen.<BR \/><BR \/>Zwei Fahrzeuge waren im Bereich der Kreuzung, die ins Grödnertal führt, kollidiert. Vor Ort angelangt, kümmerten sich die Wehrmänner umgehend um die Sicherung des Unfallortes, banden ausgelaufene Betriebsmittel und unterstützten das Weiße Kreuz Klausen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307715_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zwei Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus von Brixen gebracht, wie die Freiwillige Feuerwehr Waidbruck in einem Beitrag auf Facebook schreibt.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Verkehr musste für die Dauer des Einsatzes einspurig geregelt werden, weshalb dieser leicht ins Stocken geriet. Die Carabinieri von St. Ulrich haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Weiters im Einsatz stand auch der Abschleppdienst.