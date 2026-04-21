Auf Livestreams im Internet ist zu sehen, dass das tonnenschwere Tier weiterhin am Ausgang der Kirchsee genannten Bucht in der Nähe des Fahrwassers liegt und atmet. Auch seine Flipper genannten Brustflossen bewegt es. Diese tauchen immer wieder aus dem heute deutlich niedrigerem Wasser auf.<BR \/><BR \/>Der Wal hatte sich gestern Morgen bei steigendem Wasserstand in der Bucht zunächst freigeschwommen, lag zwei Stunden später aber wieder in dem vielerorts hüfttiefen Wasser fest. Am Abend waren noch einmal Bewegungen des Wals in Richtung der tiefen Fahrrinne zu sehen – dann ruhte er wieder.<BR \/><BR \/>In der Nacht näherte sich Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) gemeinsam mit Experten der Landesfischereiaufsicht dem Tier bis auf etwa 500 Meter. „Der Wal liegt ruhig“, sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur danach.<h3>\r\nTeammitglieder verlassen Wal-Rettungsinitiative<\/h3> Mehrere Teammitglieder haben die private Initiative zur Rettung des Wals vor Poel verlassen oder fallen vorerst aus. Christiane Freifrau von Gregory, die als Pressesprecherin des Teams aufgetreten ist, tritt zurück. Sie mache den Weg frei, da eine konstruktive und professionelle Zusammenarbeit unter den derzeitigen Rahmenbedingungen „für uns“ nicht mehr möglich sei. „Unser Ziel war es stets, die professionelle und ruhige Umsetzung des Konzepts, das Mensch und Tier schützt. <BR \/><BR \/>Die aktuellen Entwicklungen und die Dynamiken vor Ort entsprechen jedoch nicht mehr den Grundwerten und Standards, für die ich persönlich und wir als Team stehen“, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung von Gregorys.<BR \/><BR \/>Weiter teilt sie mit: „Um die Integrität unserer bisherigen Arbeit zu wahren und die weitere Rettung des Tieres nicht durch interne Differenzen zu belasten, ist ein klarer Schnitt zum jetzigen Zeitpunkt unumgänglich.“<h3>\r\nNicht die einzige Personalie im Team<\/h3>Der Rückzug der Sprecherin ist nicht der einzige, den die private Initiative verkraften muss. So ist deren leitende Tierärztin, Janine Bahr-van Gemmert, gestern mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, wie Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) sagte.<BR \/><BR \/>Auch eine weitere Tierärztin fällt demnach aus. „Ich habe natürlich auch mit großer Sorge zur Kenntnis genommen, dass die aus Hawaii eingeflogene Tierärztin abgereist ist“, sagte Backhaus am Morgen. „Das nehme ich zur Kenntnis.“ Zuvor hatten Medien berichtet, dass Jenna Wallace wegen Differenzen im Team abgereist sei.<BR \/><BR \/>Mediamarkt-Mitgründer und Mitfinanzierer der Aktion Walter Gunz sprach von einer enormen Belastung für das ganze Team. Er selbst habe seit acht Tagen nur drei bis vier Stunden pro Nacht geschlafen und sei auch angeschlagen. „Wir sind alle am Ende.“ Aufgeben wolle die Initiative aber nicht. Es gehe auf jeden Fall weiter.<h3>\r\nWal in kritischem Zustand<\/h3>Im Zuge der privaten Hilfsaktion für den vor Poel gestrandeten Buckelwal soll dem rund zwölf Meter langen Meeressäuger auch Nahrung angeboten werden. Dabei handle es sich um Hering und Shrimps, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) nach einer Lagebesprechung im Hafen von Kirchdorf. Die Arbeiten der privaten Initiative würden fortgesetzt. Auf Live-Bildern war bereits Aktion am Wal zu sehen.<BR \/><BR \/>Der Wal sei natürlich in einem kritischen Zustand, sei aber dennoch vital und habe eine Chance, so Backhaus. Angesichts der fallenden Wasserstände in der Kirchsee-Bucht solle auch größeres Saug- und Spülgerät eingesetzt werden. Dabei gehe es darum, den Wal zu entlasten. Täglich gebe es drei Lagebesprechungen um 9.00, 15.00 und um 19.00 Uhr.