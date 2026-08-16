Elf Löschflugzeuge und fünf Hubschrauber sind ERT zufolge im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Die Löscharbeiten gestalteten sich allerdings schwierig, weil starke, böige Winde über die Insel fegten. Rund 100 Feuerwehrleute seien vor Ort - viele von ihnen wurden per Schiff auf die Insel gebracht. Der Rauch des Feuers war am Samstagabend sogar am Himmel über der 110 Kilometer entfernten Hauptstadt Athen zu sehen.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der griechischen Feuerwehr sind im ganzen Land in den vergangenen 24 Stunden 34 Waldbrände ausgebrochen. Anfang August hatte ein Feuer nordwestlich von Athen mehr als 11.000 Hektar Land vernichtet. Damals dauerte es fünf Tage, bis das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte.