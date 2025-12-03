Der Termin könnte den weiteren Verlauf des Falls beeinflussen - auch im Hinblick auf den Einspruch, den die neuen Anwälte der Familie, Marco Femminella und Danila Solinas, am vergangenen Freitag bei dem Jugendgericht eingereicht haben. Darin verlangen sie die sofortige Rückkehr der Kinder zu ihren Eltern. Beobachter schließen nicht aus, dass das Jugendgericht den ursprünglichen Beschluss nach der Anhörung abändert oder aufhebt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245714_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Berufungsantrag - für den die Kammer 60 Tage Entscheidungsfrist hat - fordern die Anwälte die Wiedervereinigung der Familie. Nach ihrer Auffassung seien die Grundlagen für die Aussetzung des Sorgerechts der Eltern nicht mehr gegeben. Zur Wohnsituation wurden mittlerweile Unterlagen zu geplanten Sanitäranlagen und baulichen Erweiterungen vorgelegt, die auf dem Bauernhof der Familie vorgesehen sind. Zudem stehe mit einem von der Gastronomen-Familie Carusi in Ortona bereitgestellten Ersatzquartier sofort eine sichere Unterkunft für die Familie zur Verfügung. Auch der Verdacht der Schulvernachlässigung werde durch Nachweise über einen gesetzeskonformen häuslichen Unterricht widerlegt. <BR \/><BR \/>Die Verteidigung weist außerdem die Vorwürfe sozialer Isolation und schädlicher medialer Exposition zurück: Die Kinder hätten regelmäßigen Kontakt zu Gleichaltrigen und Erwachsenen, führten zwar ein anderes Leben als Stadtkinder, aber keineswegs ein abgeschottetes. Die öffentlichen Auftritte seien ein Versuch der Eltern gewesen, den Alltag einer glücklichen Familie zu zeigen - nicht eine Form problematischer Zurschaustellung. Nathan Trevallion verbrachte den ersten Tag in seiner neuen Unterkunft und aß mit dem Eigentümer Armando Carusi und dessen Tochter Leonora zu Mittag. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245717_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Es war ein ruhiger Moment“, berichtet Leonora. Nathan sei „offen im Gespräch und bereit für jede Verbesserung“. Sie hoffe auf eine baldige Wiedervereinigung mit den Kindern.