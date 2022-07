Waldbrände in Bozen: Brandstiftung vermutet

Nach dem die Wehrleute bereits am Montag mehrere Brandherde im Umfeld der Bozner Guntschnapromenade löschen mussten, wurden die Einsatzkräfte auch am Dienstag wieder zu einem Waldbrand im selben Gebiet gerufen. Die Bodentruppen wurden dabei von einem Löschhubschrauber unterstützt. Aufgrund der gehäuften Brandausbrüche, gehen die Einsatzkräfte von gezielter Brandstiftung aus, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet: „4 Brände innerhalb weniger Tage, immer in demselben Gebiet, und das Fehlen natürlicher Faktoren, wie etwa Blitzschlag, lassen wenig Raum für viele andere Hypothesen", so Florian Blaas vom Landesforstdienst.Die Feuerwehr ist derzeit damit beschäftigt, die letzten Glutnester zu löschen. Anschließend wird eine Brandwache eingerichtet.