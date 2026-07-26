In der Nähe von Sardiniens Hauptstadt Cagliari wurde ein von Ordensschwestern geführtes Seniorenheim vorsorglich geräumt. Insgesamt zehn Menschen, darunter Bewohner, Ordensschwestern und die Mitglieder einer bereits zuvor evakuierten Familie, wurden in Sicherheit gebracht. Das Feuer hatte sich gefährlich nahe an Wohnhäuser ausgebreitet. Dichter Rauch zog über das Gebiet, wie Medien berichteten.<h3>\r\nLöschflugzeuge und Super-Puma-Hubschrauber bei Löscharbeiten im Einsatz<\/h3>Zur Brandbekämpfung waren zwei Löschflugzeuge vom Typ Canadair, ein Super-Puma-Hubschrauber, ein Hubschrauber der italienischen Luftwaffe sowie zwei weitere Löschhubschrauber der Regionalflotte im Einsatz. Ein weiterer Waldbrand bedroht die Umgebung der Gemeinde Portoscuso im Südwesten Sardiniens. Die Flammen breiteten sich in Richtung eines Pinienwaldes und des Industriegebiets von Portovesme aus.<BR \/><BR \/>Im Nationalpark Pollino in der Region Kalabrien kämpfen die Einsatzkräfte unterdessen seit mehr als zwei Tagen gegen einen großflächigen Waldbrand. Das Feuer erfasst schwer zugängliches Berggelände mit dichter Vegetation und hohem Baumbestand. Nach Angaben von Anwohnern kommt es in der gesamten Bergregion bis in die benachbarte Basilikata bereits seit rund fünf Tagen immer wieder zu Bränden.<BR \/>Italien hatte 2023 die Mindeststrafe für vorsätzliche Brandstiftung von vier auf sechs Jahren erhöht. Wer aus Fahrlässigkeit einen Brand verursacht, muss mit zwei Jahren Haft rechnen.