Waldbrände in Italien wüten weiter

Italiens Regierungschef Mario Draghi unterschrieb am Sonntag ein Dekret und gab damit den Weg frei, damit weitere Feuerwehr-Trupps aus anderen Regionen nach Sizilien zur Hilfe entsandt werden konnten. Am Sonntagabend sind 4 Berufsfeuerwehrmänner und 4 Freiwillige Feuerwehrmänner aus Südtirol nach Sizilien gestartet, um beim Löschen der Waldbrände zu helfen. Für Montag senkte die Zivilschutzbehörde das Brandrisiko in vielen Gegenden Siziliens. Für die gesamte Insel galt die mittlere Warnstufe. Zuvor war unter anderem der Osten in die rote und höchste Brandrisikozone eingeteilt. Die Temperaturen lagen dort zuletzt um die 40 Grad Celsius. Am Montag dürften sie wieder deutlich über 30 Grad Celsius liegen. Trockenheit und starke Winde sorgten gepaart mit der Hitze dafür, dass sich die Flammen schnell ausbreiten konnten. Davor war der Westen der Ferieninsel Sardinien stark von Bränden betroffen. Dort loderten Flammen auch in Touristengegenden. Die Zivilschutzbehörde des Eilands sagte für Montag nur noch ein mittleres Brandrisiko für ganz Sardinien voraus. Weitere Buschfeuer lodern auf dem Festland in Süditalien.Die Waldbrände in Süditalien treiben immer mehr Menschen in die Flucht. In Campomarino Lido in der Region Molise mussten sich Tausende Urlauber und Bewohner in Sicherheit bringen. Unter anderem wurden 3 Camping-Plätze evakuiert, die Menschen wurden von der Küstenwache vom Meer aus gerettet. Kritisch ist die Lage auch rund um Pescara in den Abruzzen. Dort wurden bei einem Großbrand meehrere Menschen verletzt und es herrschte Chaos. Hunderte Badegäste flohen in Panik aus den Strandbädern.Italien hat die anderen EU-Länder aufgerufen, Löschflugzeuge zu schicken, um die Brände unter Kontrolle zu bringen. Auch in Griechenland bleibt die Lage kritisch: Am Montag und die ganze Woche über erwartet das Wetteramt Werte um die 44 Grad. Auf der Ferieninsel Rhodos ist ein Großbrand außer Kontrolle geraten.

ansa/dpa/stol