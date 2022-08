Waldbrände in Russland – Starker Brandgeruch in Moskau

Nach tagelangen Waldbränden nahe Moskau ist am Sonntag neuer beißender Qualm in die russische Hauptstadt gezogen. Am Morgen und am Vormittag war der Rauch deutlich zu riechen und schränkte die Sicht ein – so stark wie in den vergangenen Tagen nicht mehr.