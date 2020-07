Waldbrände nahe der Front in der Ostukraine weitgehend gelöscht

Die verheerenden Waldbrände mit mehreren Toten nahe der Front in der Ostukraine sind nach Angaben der Feuerwehr weitgehend gelöscht. Es gebe kein offenes Feuer mehr, teilte der Zivilschutzdienst in Kiew am Montag mit. Mehr als 700 Feuerwehrleute seien aber noch dabei, Glutnester zu wässern.