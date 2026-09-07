Rund 700 Meter oberhalb der Malga Cadinello ist es zu einem Waldbrand gekommen. Der Brand ist kurz hinter dem Manghen Pass auf einem steilen Hang in Richtung Fleimstal ausgebrochen. Der Manghenpass liegt auf einer Höhe von 2.178 Metern und verbindet das Fleimstal mit dem Valsugana-Tal.<BR \/><BR \/>Im Einsatz stehen mehrere freiwilligen Feuerwehren aus dem Trentino. Auch die Hubschraubereinheit der Berufsfeuerwehr, die Forstbehörde, der Straßendienst der Provinz und sind vor Ort. <BR \/><BR \/>Die Landesstraße 31 zum Manghen Pass wurde gesperrt, um die Löscharbeiten und den Einsatz der Rettungsfahrzeuge zu erleichtern.<BR \/><BR \/>Derzeit arbeiten die Einsatzkräfte daran, eine Ausbreitung des Feuers in Richtung der Bergkämme zu verhindern und den Brand zu löschen.