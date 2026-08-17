Im Süden und Osten von Salamis waren am Sonntag nahezu zeitgleich zwei Waldbrände in der Nähe beliebter Strände ausgebrochen. Hunderte Menschen wurden mit Booten in Sicherheit gebracht. Auf der Insel verbringen viele Athener ihre Wochenenden oder Ferien. Der griechische Zivilschutz ordnete nach Ausbruch der Brände rasch Evakuierungen an.<BR \/><BR \/>Wegen heftigen Winds breiteten sich die Feuer binnen weniger Minuten aus. Ein älteres Paar, das von den Flammen in der Nähe seines Zuhauses eingeschlossen wurde, wurde später tot in der Nähe eines Strandes gefunden. Drei Verletzte wurden am Montag noch im Krankenhaus behandelt. In Griechenland wüteten seit Ende Juli mehrere große Waldbrände. In den vergangenen 24 Stunden brachen nach Angaben der Feuerwehr landesweit 36 neue Brände aus.