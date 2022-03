Waldbrand außer Kontrolle geraten

Es schien unter Kontrolle zu sein, aber das Feuer, das am vergangenen Samstag im Trentino ausgebrochen war und vermutlich von Brandstiftern gelegt wurde, ist nun außer Kontrolle.Dutzende von freiwilligen Feuerwehrleuten sind an den Flammen beteiligt, heißt es von der Nachrichtenagentur Ansa.Von San Martino in der Gemeinde Bondone aus hat sich das Feuer, das am Mittwoch gelöscht zu sein schien, durch den Wind und den sehr trockenen Boden wieder verstärkt und hat heute die Wälder der Gemeinde Valvestino in der Provinz Brescia erreicht.Um die Flammen einzudämmen, sind auch 3 Hubschrauber im Einsatz.Auch in Südtirol kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Waldbränden. Der Hauptbrandinspektor warnt daher im STOL-Interview.