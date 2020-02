Waldbrand bei Auer: Mehrere Wehren im Einsatz

Waldbrand Zur Zeit stehen wir im #Großeinsatz mir Freiwillige Feuerwehr Aldein, FF Holen, FF Montan, Feuerwehr Neumarkt wegen eines Waldbrandes 🔥 bei der Katzenleiter. Pubblicato da Freiwillige Feuerwehr Auer su Venerdì 21 febbraio 2020

Alarmstufe 2, Mittelbrand, hieß es am Freitag gegen 18 Uhr. In einem Waldstück oberhalb von Auer, bei der Katzenleiter, war ein Feuer ausgebrochen.Die Freiwilligen Feuerwehren von Auer, Neumark, Aldein, Holen und Montan rückten aus. Die Löscharbeiten im unwegsamen Gelände gestalteten sich schwierig und dauern auch in der Nacht noch an. Die Wehrleute versuchen das Feuer einzudämmen.

