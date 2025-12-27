Betroffen war ein bewaldeter Berghang in einem schwer zugänglichen Gebiet östlich der Höttinger Alm und südwestlich der Seegrube auf rund 1.500 Metern Höhe. Ursprünglich war von 20 mal 20 Quadratmetern die Rede gewesen, mittlerweile dürfte die betroffene Fläche aber etwas größer geworden sein. Die Höttinger Alm selbst wurde indes von den Flammen nicht in Mitleidenschaft gezogen.<BR \/><BR \/>Eine Rauchwolke war im Stadtgebiet weitum sichtbar. Wie Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) gegenüber dem ORF Tirol erklärte, war vorerst nur ein Löschen aus der Luft möglich. Es seien noch weitere Hubschrauber angefordert worden, um den Brand noch vor Einbruch der Dunkelheit unter Kontrolle zu bekommen.