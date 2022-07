Waldbrand beim Schloss Boymont in Eppan

Die Einsatzkräfte während der Löscharbeiten unterhalb des Schlosses. - Foto: © Benjamin Mair

Gemeinsam gegen das Feuer – nur so gelingt es den Südtiroler Feuerwehren immer wieder aufs Neue, die wütenden Flammen und die schwer zu erreichenden Brandherde zu bekämpfen. - Foto: © Benjamin Mair

Es war gegen 17.45 Uhr als die Freiwilligen Feuerwehren von Perdonig, St. Pauls, Unterrain und Missian alarmiert worden sind: Beim Schloss Boymont in Missian war ein Waldbrand ausgebrochen.Auch wenn der effektive Brand überschaubar ausfiel, war es für die Einsatzkräfte dennoch eine Herausforderung, das steile Gelände zu überwinden, um die entstandenen Brandherde zu lokalisieren und beseitigen zu können.Für die Löschwasserversorgung musste eine lange Zubringerleitung gelegt werden, die Nachlöscharbeiten werden in Kürze abgeschlossen sein.Im Einsatz standen rund 60 Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehren von Perdonig, St. Pauls, Frangart, Eppan Berg, Siebeneich und Andrian. Unterstützt wurden diese von der Forstbehörde. Im Montiggler Wald war am Nachmittag bereits ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehren kämpften zusammen gegen die wütenden Flammen.Aktuell ist die Waldbrandgefahr in Südtirol wegen der hohen Temperaturen und der lang anhaltenden Dürre sehr hoch. Hier finden Sie alles, was sie über Waldbrände wissen müssen.