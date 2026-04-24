Ersten Angaben zufolge war ein rund ein Hektar großes Waldstück im Gebiet des Heiligkreuzkofels in Brand geraten. „Mittlerweile ist der Brand gelöscht“, schildert Bezirkspräsident-Stellvertreter des Unterpustertals, Elmar Irsara. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305438_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305441_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Es habe sich demnach nicht um einen Großbrand gehandelt. Das betroffene Waldstück sei laut Irsara jedoch schwer zugänglich, weshalb entsprechend viele Einsatzkräfte alarmiert wurden. Auch ein Faltbecken und ein Löschhubschrauber kamen zum Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305444_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz stehen die gesamten Freiwilligen Feuerwehren des oberen Gadertals sowie jene von Wengen und St. Vigil. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305447_image" \/><\/div>